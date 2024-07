Lo stiamo raccontando da giorni. L’affare tra il Paris Saint Germain e la SSC Napoli per Victor Osimhen si sta complicando, è sotto gli occhi di tutti. Il nigeriano ha svolto tutto il ritiro di Dimaro-Folgarida, dal primo all’ultimo giorno. Lo ha fatto con il sorriso ma soprattutto con grande intensità e professionalità.

Non ha giocato nessuna delle due amichevoli contro Anaune Val di Non e Mantova, vero. Per preservarsi, per evitare infortuni. Perché la trattativa c’è, è in piedi. È chiaro che sia così.

SSC Napoli, clamoroso Osimhen: “Giovedì partirà per il ritiro di Castel di Sangro”

Questo però non vuol dire necessariamente che andrà in porto. Perché Aurelio De Laurentiis non si smuove dalla sua richiesta, legittima. La clausola, vuole quella il patron del Calcio Napoli, quella e basta. Del resto che l’avrebbe messa a fare, nel contratto, se non l’avesse dovuta poi incassare?

Intanto Osimhen prosegue nel programma da tesserato azzurro, e come riporta anche La Gazzetta dello Sport, giovedì 25 luglio 2024 salirà sull’autobus che porterà la squadra a Castel di Sangro, sede del secondo ritiro.

Un fatto incredibile, per certi versi. E i dubbi intanto aumentano. Possibile che Roberto Calenda, il procuratore di Victor, in quasi un anno non sia riuscito a chiudere un accordo con alcun club? Evidentemente perché le perplessità ci sono. Il Paris Saint Germain non ha ancora liberato lo slot Kolo Mouani, ma soprattutto non è verto di volerlo fare.

La verità è che Osimhen rappresenta ancora oggi una scommessa, e un anno fatto ad alti livelli non giustifica una spesa al buio di 120 milioni di euro. Il centravanti è forte, lo sanno tutti. Ma non è ancora un campione, e questo lo sa anche il PSG. Lo sanno di meno in Arabia Saudita, ma lì Victor non vuole andare, perché il calcio vero, grazie a Dio, è ancora in Europa. E lui è giovane, giovanissimo, Ma soprattutto, per ora è ancora azzurro.