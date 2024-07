Victor Osimhen è ancora un calciatore della SSC Napoli. Il Paris Saint Germain si sta avvicinando sempre più alla clausola rescissoria di 120 milioni di euro richiesta dal club per cedere il nigeriano, senza però ancora riuscire a soddisfare il desiderio del patron azzurro.

Aurelio De Laurentiis non scende sotto la soglia dei 100 milioni, e l’ultima offerta di 90 milioni di euro è stata rispedita al mittente come le ultime. Ma perché il patron di Filmauro sembra essere l’unico a non avere l’ansia di cedere l’attaccante, nonostante sia lui a dover fare i conti con il monte ingaggi?

Perché De Laurentiis non ha l’ansia di vendere Osimhen: la verità sul monte ingaggi

La risposta è nelle operazioni di mercato fatte fino ad ora in uscita, oltre a quelle che sembrano essere imminenti. Rispetto al monte ingaggi della stagione 2023/2024, di poco inferiore ai 90 milioni di euro lordi, il Calcio Napoli si è infatti scrollato di dosso gli stipendi di Zielinski, Demme, Elmas (a gennaio), oltre a zavorre come Dendoncker e Traorè, e infine quelli meno onerosi (tra i quali, ad esempio, quelli di Gollini e Zanoli).

In entrata, si sono aggiunti quelli dei nuovi acquisti Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, oltre a quello di Folorunsho. Ebbene, attualmente il monte ingaggi lordo della SSC Napoli è di poco al di sotto degli 80 milioni di euro, ovvero circa 9 milioni di euro in meno rispetto a quello dell’anno scorso.

In uscita ci sono ancora da verificare le situazioni di Lindstrom e Mario Rui: se solo uno dei due dovesse essere ceduto, il tetto si abbasserebbe ancora. Insomma, nonostante l’assenza di coppe europee, Aurelio De Laurentiis è riuscito a sopperire grazie anche all’utile prodotto dall’ultimo bilancio.

Le finanze del Calcio Napoli rimangono floride, e sarebbe così anche in caso di permanenza di Osimhen: non bisogna dimenticare che, nel caso in cui il nigeriano dovesse andare via, verrebbe inserito un altro stipendio top come quello di Romelu Lukaku.

Stipendi lordi SSC Napoli stagione 2023/2024

Monte ingaggi lordo: 88.130 milioni di euro

Osimhen – 12.820.000 euro

Zielinski – 6.480.000 euro

Lobotka – 3.590.000 euro

Di Lorenzo – 5.560.000 euro

Demme – 3.210.000 euro

Raspadori – 4.630.000 euro

Lindstrom – 2.950.000 euro

Anguissa – 3.460.000 euro

Politano – 5.930.000 euro

Dendoncker – 5.560.000 euro

Mario Rui – 3.330.000 euro

Meret – 2.780.000 euro

Rrahmani – 3.210.000 euro

Simeone – 3.330.000 euro

Olivera – 1.920.000 euro

Elmas – 2.780.000 euro

Mazzocchi – 1.850.000 euro

Traorè – 1.850.000 euro

Gaetano – 190.000 euro

Kvaratskhelia – 1.540.000 euro

Cajuste – 1.540.000 euro

Natan – 1.410.000 euro

Ostigard – 1.540.000 euro

Juan Jesus – 1.850.000 euro

Ngonge – 1.540.000 euro

Gollini – 1.480.000 euro

Zanoli – 740.000 euro

Contini – 560.000 euro

Zerbin – 330.000 euro

Idasiak – 170.000 euro

Stipendi lordi SSC Napoli stagione 2024/2025

Monte ingaggi lordo: 79.590 milioni di euro

Osimhen – 12.820.000

Lobotka – 3.590.000

Politano – 5.930.000

Di Lorenzo – 5.560.000

Buongiorno – 4.630.000

Raspadori – 4.630.000

Lindstrom – 2.950.000

Anguissa – 3.460.000

Mario Rui – 3.330.000

Meret – 2.780.000

Spinazzola – 3.330.000

Rrahmani – 3.210.000

Simeone – 3.330.000

Olivera – 1.920.000

Kvaratskhelia – 1.540.000

Marin – 2.220.000

Cajuste – 1.540.000

Ngonge – 1.540.000

Folorunsho – 1.540.000

Natan – 1.410.000

Juan Jesus – 1.850.000

Ostigard – 1.540.000

Mazzocchi – 1.850.000

Zanoli – 740.000

Caprile – 640.000

Contini – 560.000

Ambrosino – 350.000

Zerbin – 330.000

Cheddira – 280.000

Gaetano – 190.000