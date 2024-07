Osimhen e la Premier, l’intervista che fece infuriare i tifosi. Dopo 6 mesi nessuna offerta concreta

A gennaio Victor Osimhen faceva andare su tutte le furie i tifosi del Napoli con delle dichiarazioni che erano, di fatto, parole di addio nei confronti della squadra azzurra. Un discorso giunto in un momento di grande crisi di risultati, quando ancora vi era la speranza di recuperare una stagione che si avviava a divenire disastrosa, come poi è successo. A distanza di sei mesi, però, i fatti sembrano smentire l’attaccante nigeriano che potrebbe addirittura restare alla corte di Antonio Conte, nonostante non stia giocando in amichevole e il concetto ripetuto più volte dal tecnico: “Con Victor c’è un accordo precedente”.

Osimhen e la Premier: l’intervista che fece infuriare i tifosi del Napoli

In una intervista alla CBS Victor Osimhen aveva detto, durante l’impegno in Coppa d’Africa: “Ho già chiare le cose, ho già il mio piano. So cosa voglio fare ed il prossimo step che intendo compiere. Penso che il 60% delle persone parli dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa”.

Nessun “gesto d’amore” delle pretendenti

Al momento però sembra non esserci la squadra disposta a pagare la clausola rescissoria, ossia i 130 milioni del costo del cartellino. Aurelio De Laurentiis è deciso, giustamente, a non fare sconti, a maggior ragione che le pretendenti non sono andate oltre gli 80/90 milioni di euro. Deve essere una bella delusione per Victor Osimhen, che si aspettava forse ben altri gesti d’amore. Non solo da parte dei club della Premier League, Arsenal e Chelsea in particolare, ma anche da un Paris che ha perso Mbappé a parametro zero.

Osimhen può restare a Napoli?

Nella vita non si sa mai e allora ecco che per Osimhen potrebbe essere ancora presto per raggiungere la Premier League. A convincerlo, oltre che la mancanza dell’offerta giusta, potrebbe aver contribuito anche l’arrivo di Antonio Conte. Quest’ultimo sarebbe ben felice della sua permanenza e l’ha fatto comprendere bene a società, tifosi e naturalmente al diretto interessato. Non da ultimo, l’obiettivo del tecnico è quello di rendere il Calcio Napoli non più un trampolino di lancio ma una meta in cui restare.