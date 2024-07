Intreccio Chiesa-Raspadori: “Napoli e Juventus continuano a pensarci, Conte vuole l’esterno”

Chiesa al Napoli e Raspadori alla Juventus. Lo scambio torna in voga con Conte che spinge per l'esterno

Era finito in secondo piano per qualche giorno, ma lo scambio è ancora nel vivo. Chiesa-Raspadori è l’intreccio di mercato che continua a stuzzicare sia il Calcio Napoli che la Juventus. L’esterno è il pupillo di Antonio Conte: al leccese piacerebbe e non poco avere il figlio d’arte a sua disposizione. Dall’altra parte c’è Raspadori, che piace tanto a Thiago Motta complice la sua duttilità e potrebbe essere utile alla causa bianconera. Le parti lavorano sotto traccia sullo scambio e l’edizione odierna di Tuttosport ha confermato come la trattativa sia viva e avrà importanti risvolti nei prossimi giorni.

Chiesa-Raspadori lo scambio che fa gola a Napoli e Juventus

Una trattativa che stuzzica entrambi le parti, che si libererebbero di un calciatore lontano del progetto per abbracciarne uno molto più congeniale. Il sogno di Conte si chiama Federico Chiesa: il calciatore è da anni inseguito dal tecnico. Dall’altra parte Thiago Motta sorride all’opportunità, Raspadori è quel tipo di calciatore duttile che piacerebbe all’italo-brasiliano, anche per dare imprevedibilità all’attacco bianconero, oltre ad essere un’ottima riserva da poter mandare in campo a partita in corso.

“Chiesa è stato tentato anche dal Chelsea, ma il Napoli rimane sullo sfondo, specialmente per volontà di Antonio Conte. Il suo agente ieri era in Inghilterra, ma nel centro del calciomercato, nessuna squadra per ora ha fatto offerte, anche lo United si è interessato al calciatore, ma senza particolare insistenza. Napoli e Juventus stanno cercando di capire l’evoluzione del mercato per sferrare lo scambio, Chiesa gradirebbe l’azzurro e di lavorare con Conte, nonostante l’assenza dalle coppe, Raspadori intriga i bianconeri e potrebbe risolvere tanti problemi numerici in attacco, dando la possibilità a Thiago Motta di provare più moduli”