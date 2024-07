UFFICIALE/ Ostigard lascia il Napoli e passa al Rennes: “Era il momento di cambiare”

Dopo qualche settimana di trattativa, Leo Ostigard ha deciso di accettare l’offerta del Rennes. Il norvegese, dopo il ritiro di Dimaro ,era finito tra i partenti complice anche l’abbondanza che il Calcio Napoli dispone nel pacchetto difensivo dopo gli arrivi di Buongiorno e Rafa Marin. In mattinata è arrivata l’ufficialità del passaggio del centrale in terra francese e successivamente sono arrivate le parole del calciatore, che ha raccontato la sua esperienza in azzurro.

Le parole di Ostigard dopo il suo passaggio dal Napoli al Rennes

Il difensore, dopo aver firmato in mattinata, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito al suo passaggio. “Napoli sarà sempre nel mio cuore, come le emozioni dello scudetto, ma era il momento di cambiare”, dichiara il norvegese. Nonostante qualche ripensamento iniziale, alla fine il difensore ha deciso di accettare Rennes per ripartire, anche se la sua priorità era quella di rimanere in Italia. Genoa e Torino si erano interessate a lui ma non è mai arrivata un’offerta ufficiale.

“Ho scoperto uno stadio molto bello, sono un uomo felice, non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione. Al Napoli ho trascorso due anni meravigliosi, ma sentivo che era arrivato il momento di cambiare per continuare a crescere in più aspetti. Ho avuto un ottimo feeling con la dirigenza del Rennes dal primo momento che ho avuto i contatti con loro, voglio prendermi le mie responsabilità per questo progetto. Sono qui per dimostrare le mie qualità e aiutare il gruppo la prossima stagione. Una nuova sfida in un nuovo paese, ma sono pronto a questa nuova avventura con il massimo entusiasmo”.