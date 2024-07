Uno Spalletti per la Juventus: il figlio Chicco entra nel team di Giuntoli

Figlio di Luciano e Tamara, Chicco Spalletti farà parte del gruppo osservatori di cui è responsabile Cristiano Giuntoli. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social nella mattinata: il ventinovenne dopo una carriera universitaria in America con tanto di laurea in filosofia, è pronto a fare il grande salto anche nel calcio, entrando a far parte della squadra di osservatori di Giuntoli. Ma per lui non è la prima avventura nel mondo del calcio.

Chicco Spalletti alla Juventus, il figlio di Luciano lavorerà con Giuntoli

Per Chicco non è il primo incarico nel mondo del calcio. Infatti per il quasi trentenne prima della Juventus c’è stata un’esperienza nella FIGC come osservatore. Al termine di questa esperienza la Juventus ha messo subito gli occhi sul ragazzo, complice la sua spiccata bravura nella ricerca dei futuri talenti del calcio italiano e non. Sarà il suo primo lavoro in un club e la notizia ha fatto subito scalpore.

È il secondogenito di Luciano e della compagna Tamara, ha due fratelli: Samuele, il più grande, fa l’avvocato; la sorella minore invece si chiama Matilde. Protagonista assoluto nel mese dei festeggiamenti dello scudetto del Napoli, il ragazzo compariva spesso negli scatti al fianco del padre e non ha mai negato il suo amore per la città partenopea.

Il calcio è sempre stata una delle sue passioni principali, ed è riuscito a farlo diventare il suo lavoro dei sogni. Giuntoli crede ciecamente sul ragazzo, tanto da essersi mosso in prima persona per averlo nel suo team in vista della stagione entrante.