Il Calcio Napoli ha disputato questa mattina un allenamento congiunto con la Cavese, squadra campana neopromossa in Serie C. Sono scesi in campo gli azzurri che non hanno giocato l’amichevole di ieri sera contro il Brest.

VIDEO/ Amichevole SSC Napoli-Cavese 3-2, doppietta di Cheddira: gli highlights

Buon test per gli uomini di Antonio Conte, che si sono portati sul 2-0 a fine primo tempo grazie alla doppietta di un Cheddira sugli scudi. Al 60′ Maffei ha accorciato le distanze su calcio di punizione, ristabilite dopo 10′ dal gol di Ngonge. Abbennante ha fissato il punteggio sul 3-2 finale.

SSC Napoli-Cavese 3-2, il tabellino e i marcatori

SSC NAPOLI (3-4-2-1): Caprile (Turi 56′); Rafa Marin, Juan Jesus (Mezzoni 56′), Natan; Zerbin, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui; Ngonge, Cheddira; Simeone (Iaccarino 56′).

CAVESE: Boffelli, Saio, Piana, Loreto; Marchisano, Fornito, Konate, Citarella, Tropea; Fella, Sorrentino. Allenatore: Di Napoli

MARCATORI: Cheddira 10′ e 38′, Maffei 60′, Ngonge 70′, Abbenante 80′

Victor Osimhen non ha preso parte neanche a questo test: il nigeriano si è allenato regolarmente assieme ai compagni di squadra che avevano disputato l’amichevole di ieri sera contro i francesi del Brest. All’allenamento congiunto con la Cavese ha assistito anche Lele Oriali, che si è accomodato in tribuna.