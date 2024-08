Ultima amichevole per il Calcio Napoli di Antonio Conte: dopo aver battuto il Brest per 1-0 grazie ad un gran gol di Giacomo Raspadori, gli azzurri se la vedranno con un avversario più forte dei quattro precedentemente affrontati.

Allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro arriva infatti il Girona di Roy, classificatosi al terzo posto nell’ultima Liga Spagnola. Attenzione all’orario del match: il calcio d’inizio è previsto per le 18,30.

La grande attesa per conoscere il futuro di Victor Osimhen, difficilmente quest’oggi vivrà di colpi di scena inaspettati: l’attaccante non dovrebbe disputare neanche l’ultimo test previsto prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Modena. Possibile però una sua apparizione in panchina.

Amichevole SSC Napoli-Girona: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming

Società Sportiva Calcio Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori

A disposizione: Caprile, Contini, Turi, Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus, Mezzoni, Iaccarino, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Simeone

Allenatore: Conte

Girona Futbol Club (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, David Lopez, Blind, Frances; Yangel Herrera, Van De Beek, Ivan Martin; Portu, Almena, Bryan Gil

A disposizione: Juan Carlos, Sergi Puig, Valery, Manu Vallejo, Juanpe, Toni Villa, Misehouy, Minsu, Joel Roca, Antal

Allenatore: Roy

SSC Napoli-Girona, dove vederla in diretta streaming

Anche l’ultima amichevole del Calcio Napoli, in programma oggi 3 agosto 2024 con calcio d’inizio alle ore 18,30, verrà trasmessa in esclusiva streaming dalla piattaforma OneFootball. Il prezzo sarà di 6,99 euro. Basterà collegarsi al sito del broadcaster o scaricare l’app, effettuare il log-in, l’acquisto dell’evento e collegarsi per vedere su smartphone, tablet, pc o smart tv la partita.

DOVE VEDERLA: OneFootball

DATA: 3 agosto 2024

ORARIO PARTITA: 18,30

PREZZO: 6,99 euro