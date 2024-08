Anche Romelu Lukaku sta perdendo la pazienza. L’attaccante belga è in attesa di una chiamata di Antonio Conte e della SSC Napoli dall’inizio del messe di luglio e sta continuando ad allenarsi da solo. Ma i dubbi sulla partenza di Victor Osimhen aumentano e Big Rom non vuole rischiare di restare al palo.

Lukaku si sta spazientendo e valuta la proposta araba: “Offerta shock dall’Al-Hilal”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Romelu Lukaku avrebbe ricevuto una proposta irrinunciabile la settimana scorsa dagli arabi dell’Al-Hilal. Il belga avrebbe inizialmente detto no all’offerta shock di 40 milioni di euro per tre anni di contratto, ma visto l’andamento enigmatico della trattativa che riguarda Victor Osimhen e il Calcio Napoli, ha iniziato a valutare seriamente la proposta.

Del resto lo stesso Lukaku aveva recentemente dichiarato di voler rientrare in Belgio tra pochi anni, per poter avvicinarsi nuovamente alla famiglia. In Arabia Saudita, il 31enne potrebbe mettere la firma su un documento che gli garantirebbe guadagni imponenti al tramonto della carriera. Un’opzione da tenere chiaramente in considerazione, che potrebbe trasformarsi in realtà se il Napoli non sbloccherà il proprio mercato con la cessione dell’attaccante nigeriano.