ULTIM’ORA/ Cajuste saluta Napoli, andrà al Brentford: le cifre dell’affare

Dopo una sola stagione, si chiude la negativa esperienza di Jens Cajuste al Calcio Napoli. Il centrocampista svedese è stato l’oggetto misterioso della scorsa stagione e non è nemmeno riuscito a convincere Antonio Conte, tanto da diventare uno dei primi esuberi di cui liberarsi nella sessione estiva di mercato. Il mediano ex Lens, come Lindstrom, troverà nuova linfa in Premier League. Come riporta Gianluca Di Marzio, gli azzurri nelle ultime ore hanno trovato l’accordo definitivo con il Brentford per la cessione del calciatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Le cifre dell’affare Cajuste, il Napoli lo cede al Brentford in prestito con obbligo di riscatto

A riportare la notizia in mattinata è stato Gianluca Di Marzio tramite i profili ufficiali di Sky. Il giornalista ha annunciato l’addio del centrocampista svedese. Cessione voluta dagli azzurri e da Antonio Conte che non trovava per Cajuste la giusta collocazione nel suo scacchiere tattico.

L’ex Lens vola in Inghilterra in direzione Brentford, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il calciatore partirà nelle prossime ore mentre ha già salutato i suoi compagni a Castel Di Sangro. Per il centrocampista inizierà una nuova fase della sua carriera, nella speranza di non perdersi come successo a Napoli.

Queste le parole del giornalista sportivo in merito all’operazione appena chiusa: “Dopo una sola stagione in Italia, Jens Cajuste lascerà la Serie A e soprattutto il Napoli. La società azzurra e il Brentford, infatti, hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrocampista svedese in Premier League dopo una contrattazione abbastanza semplice, complice la volontà delle due squadre a chiudere l’affare. L’accordo è stato raggiunto dalle due parti con un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dettate dagli azzurri a circa 12 milioni di euro”.