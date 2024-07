ULTIM’ORA/ Lindstrom passa all’Everton: la data delle visite mediche e cifre dell’affare

Il Calcio Napoli si muove anche in uscita. Dopo le varie difficoltà trovate sulla cessione di Ostigard, di destino completamente opposto la trattativa che porterà Jasper Lindstrom all’Everton in Premier League. Il danese ha accettato l’offerta degli inglesi e nelle prossime ore partirà in direzione Liverpool. Anche l’accordo tra le due squadre è stato trovato senza particolari difficoltà. Sarà prestito per il fantasista, ma spunta la cifra per il diritto di riscatto. Nel mentre sono state già programmate anche le visite mediche e il calciatore saluterà in queste ore i suoi compagni.

Lindstrom passa all’Everton, ecco quanto incasserà il Napoli dalla trattativa

Come riporta il Corriere dello Sport, il danese passa in Inghilterra con la formula del prestito oneroso a circa 3 milioni più il diritto di riscatto che tocca i 22, un affare dunque di circa 25 milioni di euro. A pesare sulla trattativa la volontà del calciatore di andare via per rilanciarsi dopo una stagione complicatissima nella baraonda azzurra. Nemmeno Conte è rimasto convinto del calciatore dopo le prime amichevoli e i dieci giorni di Dimaro. Ragion per cui si è scelta la strada dei saluti. Il calciatore nelle prossime ore volerà verso la sua nuova avventura.

Con questa uscita il Napoli corre alla ricerca del sostituto, il giornale ha ipotizzato due scelte che sono David Neres del Benfica e Domenico Berardi del Sassuolo. Il secondo strizza l’occhio a Manna ma bisognerà valutare bene le condizioni dell’esterno che arriva da due gravi infortuni che lo hanno tenuto k.o per quasi tutta l’ultima stagione. Il calciatore però è in uscita dai neroverdi, retrocessi in B. Ma servirà combattere contro la concorrenza che risponde ai nomi di Juventus e Lazio.