Si avvicina a grandi passi l’esordio stagionale del Calcio Napoli, che affronterà in Coppa Italia il Modena allo stadio Diego Armando Maradona sabato 10 agosto in una partita valida per i trentaduesimi di finale della competizione. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21,15.

Osimhen ha parlato di tattica con Conte: filtra un clamoroso impiego contro il Modena

C’è grande attesa per conoscere se Antonio Conte convocherà o meno Victor Osimhen, che ad oggi è a tutti gli effetti ancora un calciatore azzurro. Il nigeriano ha partecipato alla seduta tattica sostenuta ieri, ascoltando i dettami del tecnico.

Difficilmente i dubbi verranno dissipati prima di domenica: c0me spesso capitato anche nella scorsa stagione, infatti, la lista dei partecipanti alle sfide casalinghe potrebbe essere diramata il giorno stesso della partita.

Si continuano a susseguire intanto le voci di mercato che riguardano l’attaccante nigeriano: la trattativa con il Paris Saint Germain sembra essersi arenata, e le voci che arrivano dalla Premier League, confermate anche dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, non sono confortanti.

I tifosi della SSC Napoli si apprestano così a vivere l’ennesimo fine settimana di fuoco: Raspadori e Cheddira scalpitano (Simeone è fermo ai box). Le indicazioni di Conte sembrano in tal senso chiare: se non dovesse giocare il nigeriano, in campo ci andrà Jack.