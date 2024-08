Il calciatore del Milan Samuel Chukwueze ha parlato anche dell’amico Osimhen in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il nigeriano, compagno del bomber del Calcio Napoli in nazionale, ha raccontato un aneddoto sul futuro di Victor.

Chukwueze: “Ho chiesto al mio amico Osimhen di venire al Milan”. La risposta di Victor

Samuel Chukwueze a La Gazzetta dello Sport ha infatti raccontato di come abbia provato più volte a convincere Osimhen a lasciare la SSC Napoli per trasferirsi all’AC Milan, dove lui gioca. “Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: ‘Sicuro che non vuoi venire?’, queste le parole riporate dalla Rosea.

La risposta di Victor però sarebbe sempre negativa: “Samuel, sai che è difficile…”. Nella Milano sponda rossonera questa dichiarazione ha iniziato a far viaggiare con la fantasia i tifosi, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Seppure Chukwueze abbia svelato questo aneddoto, Osimhen non andrà mai al Milan.

Se dovesse lasciare Napoli, e sappiamo come la sua cessione si stia complicando, l’attaccante si trasferirà certamente all’estero. Non esistono possibilità che rimanga in Serie A con una maglia diversa da quella azzurra.