Serie A, le designazioni arbitrali della prima giornata: Hellas Verona-Napoli a Marchetti

Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido l’arbitro di Hellas Verona-Calcio Napoli, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. In sala VAR la coppia Marini-Doveri. Il match si disputerà il prossimo 18 agosto 2024, con calcio d’inizio previsto per le ore 18,30.

Qui di seguito tutte le designazioni arbitrali della 1a giornata di Serie A

GENOA – INTER Sabato 17/08 h. 18.30

FELICIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

PARMA – FIORENTINA Sabato 17/08 h. 18.30

AYROLDI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV: RUTELLA

VAR: MARIANI

AVAR: MAZZOLENI

EMPOLI – MONZA Sabato 17/08 h. 20.45

FABBRI

DI GIOIA – POLITI

IV: DI MARCO

VAR: CHIFFI

AVAR: SERRA

MILAN – TORINO Sabato 17/08 h. 20.45

MARESCA

SCATRAGLI – MORO

IV: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – UDINESE Domenica 18/08 h. 18.30

FERRIERI CAPUTI

MASTRODONATO – PALERMO

IV: PAIRETTO

VAR: SERRA

AVAR: MARIANI

H. VERONA – SSC NAPOLI Domenica 18/08 h. 18.30

MARCHETTI

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

CAGLIARI – ROMA Domenica 18/08 h.20.45

LA PENNA

BERCIGLI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SOZZA

LAZIO – VENEZIA Domenica 18/08 h. 20.45

TREMOLADA

IMPERIALE – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

LECCE – ATALANTA Lunedì 19/08 h. 18.30

DIONISI

BERTI – RICCI

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

JUVENTUS – COMO Lunedì 19/08 h. 20.45

MARCENARO

GIALLATINI – ZINGARELLI

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI