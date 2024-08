Il Chelsea è sul punto di aggiudicarsi la stella del Calcio Napoli Victor Osimhen – in uno straordinario accordo di scambio di giocatori. È quanto riporta il tabloid inglese The Sun.

THE SUN/ “Chelsea, vicinissimo il ‘sicario nigeriano’: al Napoli due giocatori e 50 milioni”

“L’ex tecnico dei Blues Antonio Conte, ora alla guida del club italiano, vuole che lo Stamford Bridge venga privato di 97,5 milioni di sterline distribuite così: Romelu Lukaku, il giovane centrocampista da 17 milioni di sterline Cesare Casadei più altri 39 milioni di sterline per sigillare il trasferimento.

Il sicario nigeriano Osimhen, 25 anni, vuole lasciare la Serie A, mentre l’attaccante belga Lukaku, 31 anni, vuole disperatamente porre fine al suo inferno al Chelsea dopo due anni in prestito.

Il miliardario proprietario dei Blues, Todd Boehly, ha già sborsato 152 milioni di sterline in questa finestra di trasferimento, portando la sua spesa totale di giocatori all’incredibile cifra di 1,114 miliardi di sterline da quando ha assunto la guida solo due anni fa.

Il nuovo allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, è entusiasta di Osimhen dopo il fallimento del trasferimento di Samu Omorodion da 34,5 milioni di sterline dall’Atletico Madrid.

Osimhen è da tempo nella lista dei desideri del Chelsea. Ha segnato 15 gol in Serie A la scorsa stagione e ora vuole mettersi alla prova in Premier League.

Ma l’accordo di scambio rappresenterebbe una perdita sconcertante per il Chelsea, ottenendo effettivamente 46 milioni di sterline per due giocatori che gli sono costati complessivamente 114,5 milioni di sterline negli ultimi tre anni.

Il trasferimento di Lukaku da 97,5 milioni di sterline dall’Inter nel 2021 è stato appena inferiore al record della Premier.

Napoli e Chelsea hanno discusso di scambi di prestito, ma si ritiene che Osimhen preferisca un trasferimento definitivo ai londinesi occidentali. È stato accostato ai giganti francesi del Paris Saint-Germain, ma i Blues sono in testa alla corsa per ingaggiarlo.

Lukaku, 31 anni, ha resistito una stagione prima di litigare con il boss Thomas Tuchel e anche con i tifosi per aver reso pubblico il suo malcontento in un’intervista non autorizzata alla TV italiana. I tedeschi del Borussia Dortmund e dell’Everton hanno mostrato interesse per lui.

Il cannoniere del Belgio da allora è stato ceduto all’Inter e alla Roma e vuole restare in Italia. Gli restano due anni di contratto da 325.000 sterline a settimana allo Stamford Bridge. Il giovane centrocampista dell’Italia Casadei, 21 anni, è l’altro pezzo forte della clamorosa trattativa. Ci ha pensato a malapena da quando ha firmato per il Chelsea nel 2022. Era in prestito al Leicester per una parte della scorsa stagione, lavorando con il nuovo allenatore dei Blues Maresca“.