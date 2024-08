Sono state appena ufficializzate le formazioni di Hellas Verona-Calcio Napoli, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, in programma allo stadio Bentegodi con calcio d’inizio fissato per le ore 18,30.

Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia conquistato ai calci di rigore contro il Modena, che ha sancito l’esordio ufficiale di Antonio Conte sulla panchina azzurra, quella di oggi rappresenterà per il tecnico leccese la prima volta in campionato alla guida dei partenopei.

Nei quattro anticipi del sabato, che hanno dato ufficialmente il via alla competizione, non si sono verificate vittorie: i campioni d’Italia in carica dell’Inter e i cugini del Milan sono stati fermati rispettivamente da Genoa (a Marassi) e Torino (a San Siro). Curiosamente, entrambe le partite sono terminate 2-2.

SERIE A/ Hellas Verona-Napoli: le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipo, Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese, Serdar, Duda, Dailon, Kastanos, Lazovic, Tengstedt. All. Zanetti

SSC NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Conte

Conte non recupera Buongiorno: al suo posto lanciato dal 1′ Juan Jesus. In attacco il mister si affida a sorpresa al Cholito Simeone, relegando Giacomo Raspadori in panchina.