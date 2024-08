Il Napoli ed il Brighton hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Billy Gilmour sotto il Vesuvio. La trattativa sarebbe nella fase finale: dopo gli ultimi dettagli le visite mediche dovrebbero essere effettuate all’inizio della prossima settimana.

Billy Gilmour a Napoli: trovato l’accordo con il Brighton

Fabrizio Romano informa che le due società avrebbero trovato un accordo sulla base di 17/18 milioni di euro per il cartellino, bonus inclusi. Il Napoli avrebbe anche prenotato il viaggio aereo ed il trasferimento a Villa Stuart per le visite mediche, passaggio obbligato prima dell’ufficialità della notizia.

Le caratteristiche tecniche di Gilmour

Billy Gilmour, centrocampista scozzese classe 2021, è un prospetto estremamente interessante che cerca la consacrazione in una grande squadra. Dotato di buona tecnica e ottimo controllo palla può fare anche il regista grazie alla sua visione di gioco. È dotato anche di dribbling, capacità di interrompere il gioco avversario, possibilità di effettuare passaggi veloci e precisi rovesciando il fronte di gioco. Il ragazzo si ispira ad Andrés Iniesta, d’altra parte ha una fisicità simile a quella del fuoriclasse spagnolo che è stato sicuramente uno dei calciatori più forti di tutti i tempi.

Dalla Champions con il Chelsea all’esplosione con De Zerbi

Gilmour dalla sua parte ha anche una certa esperienza nonostante la giovane età: nelle due stagioni al Chelsea in prima squadra ha fatto vedere le sue qualità, a soli 18 anni, riuscendo a ritagliarsi un po’ di spazio in una rosa formata da grandi giocatori. Nel suo palmarès c’è la Champions League vinta nel 2021. Nella stagione 2021/2022 è andato in prestito al Norwich scendendo in campo 28 volte, per poi tornare a Londra rinnovando il contratto fino al 2024. Neanche il tempo della firma e, tuttavia, è stato ceduto a titolo definitivo al Brighton il 1º settembre 2022 dove ha trovato il tecnico De Zerbi che lo ha reso un fulcro di gioco nel centrocampo, collezionando 17 presenze il primo anno e ben 41 il secondo. Una curiosità: non ha mai segnato in partite ufficiali con la maglia di club. Con la Scozia invece ha un bottino di 30 presenze e un gol realizzato nell’amichevole persa contro la Francia per 4 a 1 il 17 ottobre 2023.