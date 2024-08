Le probabili formazioni di Napoli-Bologna: Raspadori titolare

Antonio Conte alla ricerca della prima vittoria in una partita ufficiale con il Napoli, dopo i precedenti 180 minuti di gioco conclusi con un pareggio con il Modena in Coppa Italia (gara decisa ai rigori) e la sconfitta per 3 a 0 a Verona. Il mister in conferenza stampa è stato estremamente chiaro e diretto: per vedere un Napoli forte, solido e compatto ci vorrà ancora un po’ di tempo e di lavoro. Nel frattempo la società sta completando gli acquisti che andranno a rinforzare la rosa, ma nelle probabili formazioni di Napoli-Bologna non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alla settimana scorsa.

Le probabili formazioni di Napoli Bologna

La principale differenza dovrebbe essere l’esordio in Serie A in maglia azzurra di Alessandro Buongiorno il quale, nel terzetto di difesa, dovrebbe prendere il posto alla sinistra lasciando il centro a Rrahmani. Capitan Giovanni Di Lorenzo braccetto a destra, con la possibilità di proporsi anche in fase di costruzione ed offensiva.

A centrocampo la mediana sarà ancora composta da Lobotka ed Anguissa, con il secondo alla ricerca della condizione – fisica e mentale – che l’ha reso fondamentale nella stagione del terzo scudetto. Sugli esterni dovremmo vedere Mazzocchi e Spinazzola, ai quali Conte chiede di mangiare letteralmente la fascia. La sorpresa potrebbe però essere Olivera al posto di uno dei due. In attacco ci saranno Kvaratskhelia e Politano a supportare la punta centrale che dovrebbe essere ancora Raspadori.

Spazio in corsa per David Neres

A partita già iniziata potrebbe esserci spazio per David Neres, il brasiliano giunto da pochi giorni dal Benfica e sul quale c’è molta aspettativa. Giocatore molto offensivo, tecnico e imprevedibile, deve assimilare le idee di gioco del Napoli di Antonio Conte prima di gettarsi nella mischia, a maggior ragione che gli azzurri in questo momento sono tutt’altro che solidi.

NAPOLI (3-4-2-1), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All: Conte

BOLOGNA (4-2-3-1), probabile formazione: Skorupski; Posch, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All: Italiano

Dove vedere Napoli-Bologna

La partita Napoli-Bologna si gioca questa sera alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita può essere vista in Tv ed in streaming su DAZN. La Serie A si può vedere tutta in esclusiva su Dazn che ne ha acquistato i diritti fino al 2029, mentre su Sky si potranno guardare soltanto tre gare per ogni turno di campionato in co esclusiva con Dazn.

I tifosi del Calcio Napoli e delle altre squadre di Serie A che desiderino guardare tutte le partite devono sottoscrivere l’abbonamento a Dazn. È necessario sottoscrivere l’opzione Standard o Plus, che consistono in quanto segue:

– Standard, a partire da 34,99 € al mese. Tutti gli sport disponibili su DAZN, in contemporanea su 1 rete domestica. Si possono vedere il calcio italiano e internazionale con tutta la Serie A Enilive e LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo, il volley, la UFC, la boxe, una selezione di partite di NFL, la UWCL e molto altro.

– Plus, a partire da 59,99 € al mese. Tutti gli sport disponibili su DAZN, in contemporanea su 2 reti domestiche. Il calcio italiano e internazionale con tutta la Serie A Enilive e LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo, il volley, la UFC, la boxe, una selezione di partite di NFL, la UWCL e molto altro.