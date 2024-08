Festa a casa di Anguissa con Osimhen: sorrisi e leggerezza prima di Napoli-Bologna

Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa sorridenti e spensierati alla vigilia di Napoli-Bologna. Ieri, su Instagram, sono spuntate le foto di una festa a casa del centrocampista azzurro che questa sera dovrebbe partire regolarmente titolare nella gara dello stadio Maradona.

Sorrisi a casa di Anguissa con Osimhen

Sorrisi, abbracci e leggerezza tra amici. I rapporti personali vanno ovviamente al di là delle questioni di squadra ed il legame tra Anguissa ed Osimhen è più saldo che mai, nonostante l’attaccante sembri essere davvero destinato a non vestire la maglia azzurra. A pochi giorni dalla conclusione del calciomercato Victor non sa con certezza quale sarà il proprio futuro. Il Calcio Napoli gli avrebbe proposto anche un rinnovo del contratto con un ingaggio spalmato su più anni, ma a quanto pare l’offerta sarebbe stata rifiutata. Almeno per adesso, poi chi lo sa.

Alleggerire la tensione prima di Napoli-Bologna

In ottica della partita di stasera è comunque un segnale positivo vedere che all’interno dello spogliatoio c’è coesione tra i calciatori. È necessario infatti sbloccarsi immediatamente e fare bottino pieno. I tifosi del Maradona faranno sicuramente la propria parte così come chiesto anche dal mister Antonio Conte, il quale ha assicurato che lui e la squadra stanno facendo il possibile e l’impossibile per raggiungere finalmente una nuova alba.