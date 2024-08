CLAMOROSO/ Gilmour convince il Brighton: ha chiesto la cessione per raggiungere Napoli

Sembrava un affare ormai saltato, dopo che il Brighton si era ritrovato senza un sostituto per Billy Gilmour a causa dell’infortunio di O’Riley. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo, lo scozzese si è opposto alla decisione del club, insistendo a tutti i costi per la cessione in Italia. La richiesta è stata accolta dopo qualche ripensamento, e ora il centrocampista è pronto a volare verso il Napoli. Gli azzurri, quindi, completano il centrocampo con questo acquisto, che si aggiunge a McTominay, Lobotka e Anguissa.

Gilmour vola a Napoli, il Brighton molla e cede il centrocampista

Una trattativa che sembrava arenata dopo l’infortunio di O’Riley, l’uomo che doveva prendere il posto dello scozzese al Brighton. E invece è stato proprio Gilmour ad essere chiave di queste ultimissime ore, complice anche la sua volontà di lasciare i biancoazzurri. Antonio Conte dunque vede il suo centrocampo riempirsi in tutti i suoi slot. Adesso si passa alle cessioni, Gaetano è già in volo verso Cagliari (dove riabbraccia la piazza che lo ha reso protagonista) mentre per Folorunsho continua l’asta tra Lazio e Fiorentina, con i viola favoriti ma il calciatore preferisce la squadra di Claudio Lotito (anche per motivi di tifo). In ogni caso sarà un prestito con obbligo di riscatto per entrambe le rose, l’unica formula (almeno per il momento) che sembra aver convinto il Napoli.

“Billy Gilmour ha ricevuto il via libera da parte del Brighton per volare in Italia. Il calciatore voleva gli azzurri e dopo aver parlato più volte col suo club è riuscito a strappare il si definitivo per la sua cessione, Conte ha un nuovo centrocampista e il reparto adesso si può considerare completo, in attesa delle uscite”.