UFFICIALE/ Lukaku è un calciatore del Napoli! Numeri mostruosi di Big Rom con Conte

Romelu Lukaku è ufficialmente un calciatore del Napoli. La SSC Napoli ha infatti emanato il comunicato stampa con cui annuncia l’avvenuta firma sul contratto tra l’attaccante belga e la società partenopea: arriva così il tanto atteso rinforzo in attacco, reparto rimasto scoperto a causa della questione Osimhen.

Romelu Lukaku al Napoli: è ufficiale

Il Napoli ha acquistato Romelu Lukaku a titolo definitivo per la cifra di 30 milioni di euro più 15 di bonus in favore del Chelsea, da corrispondere in caso di raggiungimenti di alcuni obiettivi. Nella sua carriera da professionista Lukaku ha giocato 636 partite segnando 301 gol. In Nazionale maggiore 119 presenze conditi da ben 85 gol.

I numeri di Lukaku

Ma la statistica che più interessa i tifosi del Napoli è quella che riguarda l’attuale tecnico azzurro: Antonio Conte è l’allenatore con cui Romelu Lukaku ha segnato più gol nei maggiori cinque campionati europei: 47 reti in 72 presenze, in media una marcatura ogni 125 minuti giocati.

Romelu Lukaku ha realizzato almeno 10 gol in 11 delle ultime 12 stagioni (dal 2012/13) nei cinque maggiori campionati europei (unica eccezione le otto reti con il Chelsea nel 2021/22). Nel periodo considerato solo Robert Lewandowski è andato in doppia cifra più volte dell’attaccante belga nei cinque tornei continentali più importanti (12). Romelu Lukaku ha collezionato in totale 129 presenze e 70 gol in Serie A: la sua stagione più prolifica nella competizione è stata la 2020/21 con 24 reti sotto la guida di Antonio Conte all’Inter.

Big Rom in forma smagliante

Lukaku era un promesso sposo del Napoli, un matrimonio che si doveva fare in virtù di una stretta di mano con Antonio Conte, il quale non potendo contare su Victor Osimhen ha voluto il pupillo che aveva chiesto sin dall’esperienza con la Juventus, che all’epoca non lo accontentò. Big Rom, gigante di 191 centimetri, si è presentato al cospetto del tecnico tirato a lucido: ha seguito un’alimentazione rigorosa e si allenato seguendo a distanza i rigidi parametri stabiliti dallo staff tecnico di don Antonio. Ha dimostrato una voglia ed una tenacia esemplari e chissà che non ci sia la possibilità di vederlo in campo già contro il Parma, magari per uno spezzone di partita.