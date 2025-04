Napoli, Stellini spiega i motivi del crollo nella ripresa di Bologna

Il Napoli regge solo quarantacinque minuti in quel di Bologna poi si abbassa e subisce l’ondata rossoblu, rischiando il tracollo nel finale sull’occasione sciupata da Castro a pochi metri da Scuffet. L’ennesimo secondo tempo di difficoltà ha generato tante critiche e sull’argomento ha risposto Stellini a DAZN.

Tanto amaro in bocca, specialmente dopo la rete di Anguissa, che aveva illuso il Napoli. Nella ripresa il Bologna è salito in cattedra, schiacciando gli azzurri e sfiorando la rimonta nel finale.

Stellini difende il suo Napoli, ecco i motivi del crollo di Bologna nella ripresa

“Sicuramente non c’è una ragione sola, ma dobbiamo considerare più aspetti. Nelle ultime due gara abbiamo incontrato due squadre importanti, Milan e Bologna hanno giocato la Champions. A Bologna hanno dovuto soffrire tutte le squadre. Giocavamo contro una squadra che va rispettata, in un campo difficile. Siamo stati bravi, il punto di oggi ci permette di essere aggrappati ad un sogno e distaccarci di un ulteriore punto da chi abbiamo dietro. Detto questo dobbiamo crescere di mentalità. Dobbiamo guardare oltre, la nostra caratteristica principale che ci ha portati dove siamo è il gioco. Giocare come nella ripresa non è nelle nostre corde, cercando di continuare a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo perché la nostra caratteristica è quella”.