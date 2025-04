Napoli scopre Scuffet: se può ancora sognare è grazie a lui

Simone Scuffet è stata certamente la nota più lieta di Bologna-Napoli. Un esordio più che positivo, quello in maglia azzurra, che ha consentito alla squadra di rimanere in lotta per il tricolore al termine di un secondo tempo che avrebbe avuto un esito diverso senza le sue parate.

Bologna-Napoli, azzurri salvati da Scuffet: esordio (quasi) da sogno per l’ex Cagliari

Nella ripresa, il 29enne estremo difensore arrivato in prestito secco dal Cagliari il 7 gennaio scorso, è salito in cattedra con una serie di interventi. In particolare quello al 90′ sulla testata di Holm: un colpo di reni che ha salvato letteralmente il risultato.

Se il Napoli può continuare a sognare lo scudetto, è anche grazie a lui. Scuffet ha scoperto che sarebbe sceso in campo solo poche ore prima dell’inizio del match, quando Alex Meret, febbricitante, ha dato definitivamente forfait accomodandosi in panchina.