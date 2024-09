Caressa senza freni: “Il Napoli non mi entusiasma. Pecchia ha regalato la partita”

Il Calcio Napoli arriva alla prima sosta di campionato con sei punti in tre partite, frutto delle due vittorie contro Bologna e Parma dopo il ko iniziale di Verona. Entusiasmo ritrovato e voglia di continuare a risalire la classifica con Conte al comando della rosa azzurra. Il Napoli però sembra non aver convinto tutti, specialmente nel mondo giornalistico. Tra gli scettici c’è Fabio Caressa che, durante Sky Calcio Club, ha detto la sua sulla partita degli azzurri contro il Parma. Una vittoria arrivata – afferma – per “fortuna” ed inesperienza agli alti livelli del tecnico Pecchia.

Caressa non convinto del Napoli di Conte, le parole in diretta

I gol di Lukaku e Anguissa hanno regalato i tre punti al Napoli nel pazzo finale di sabato sera, dove gli ospiti si sono ritrovati con un giocatore di movimento in porta dopo il rosso a Suzuki per doppia ammonizione. Una vittoria “fortunosa e senza tecnica”, la definisce così Fabio Caressa, il quale nel suo commento non si pone freni e ribadisce che il Napoli di Antonio Conte non lo sta minimamente entusiasmando.

“Metto Anguissa, più che altro per il gol del vantaggio del Napoli. Non è che mi abbia entusiasmato e non m’ha entusiasmato nemmeno il Napoli. Diciamo la verità: il Napoli non l’avrebbe vinta quella partita se fosse rimasto in porta il samurai Suzuki. Poi Pecchia, al quale voglio bene e reputo un ottimo allenatore, non può commettere quell’errore lì in Serie A ed ha regalato la vittoria agli azzurri. Non può fare il quinto cambio a venti minuti dalla fine, perché la Serie A è diversa: è diverso il modo di arbitrare, è diverso il modo di contrasto, quando ti attacca nel finale una squadra come il Napoli non è come quando ti attaccano in altri campi di una categoria inferiore”.