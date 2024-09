Mario Rui rifiuta tutti: arriva il “no” anche all’Istanbul Basaksehir

Chiuso il caso Osimhen, per il Calcio Napoli rimane da risolvere solamente la questione legata a Mario Rui. Il terzino portoghese è stato al centro di molte trattative ed una serie di situazioni spigolose. La prima con Antonio Conte, che non lo ha ritenuto idoneo per il suo gioco, preferendo di gran lunga Olivera e Spinazzola mettendo di fatto Mario Rui fuori da ogni gioco. Anche sul mercato la situazione rimane complicata, tanto che anche Giuffredi (suo agente) si è spazientito più volte col suo assistito.

Mario Rui contro tutti, il Napoli e il suo agente non trovano pace con le sue richieste

Sicuramente non era l’estate che si aspettava. Mario Rui è stato messo alla porta dal Napoli per più motivi, tutti di natura tattica. Conte ha preferito puntare su altro, passando anche sul mercato (vedi l’acquisto di Spinazzola). Il difensore però non ha mai realmente accettato questa scelta ed ha continuato ad allenarsi senza impegnarsi nella ricerca di una nuova squadra, come confermato da alcune fonti vicine all’agente Giuffedi, che col Napoli quest’estate ha avuto molto da fare tra Folorunsho e Di Lorenzo.

Proprio con Giuffredi, sono nati gli ultimi screzi. L’agente, su volontà del Napoli, ha spinto il calciatore verso la cessione. scelta non gradita da Mario Rui che invece sperava ancora in una nuova chance in azzurro. Tanto da arrivare alla fine del mercato senza aver accettato offerte. L’ultima è quella dei turchi dell’Istanbul Basaksehir che hanno provato in tutti i modi a portare il portoghese a casa, senza riuscirci. Il terzino ha categoricamente rifiutato l’offerta. In questo Napoli continua così ad essere un caso. Da oltre due milioni l’anno.