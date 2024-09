L’imprenditore napoletano Maurizio Marinella ha fatto recapitare nella giornata di ieri, presso l’Hotel Parker’s in cui alloggia David Neres, un pacchetto contenente un orologio accompagnato da una lettera.

Neres derubato del Rolex, l’imprenditore Maurizio Marinella gli regala un orologio

Intervistato da più testate, il numero uno di una delle più importanti aziende di cravatte al mondo ha ribadito come la rapina subita dal calciatore all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona dopo la partita vinta dal Calcio Napoli contro il Parma, lo abbia turbato profondamente.

“Non ho pensato ad altro in questi giorni. Anche se all’interno del pacchetto c’è un orologio, per me il messaggio contenuto nella lettera è ben più importante – ha dichiarato Marinella -. Napoli non è questa“.

L’episodio, che ha riportato tristemente la città partenopea al centro della cronaca nazionale per questioni criminali, ha suscitato un vero e proprio movimento di ribellione da parte della popolazione.

Un rigurgito contro chi prova ad infangare il nome della nostra splendida terra, con gesti beceri che non hanno nulla a che fare con la stragrande maggioranza degli abitanti del capoluogo campano.

Il calciatore brasiliano, che in pochi minuti disputati con la maglia della SSC Napoli ha già entusiasmato, sembra aver recepito appieno il messaggio.