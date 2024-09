Stipendio Osimhen, è mistero: una metà dal Galatasaray, ma l’altra non arriverà da Napoli

La cessione di Victor Osimhen è stato l’avvenimento clou della settimana. Il nigeriano dopo una lunga estate di trattative ma soprattutto di rifiuti ha deciso di accettare la proposta del Galatasaray per conquistare l’Europa League (come annunciato nel video presentazione del nigeriano). Nonostante il suo agente abbia definito questa cessione come una “sconfitta”, in Turchia è già scoppiata la Osimhen-Mania, con mascherine e maglie col numero 45. Nel mentre, nelle ultime ore è sorta la questione stipendio, visto che il Galatasaray ha annunciato che pagherà solamente sei milioni degli undici previsti.

Mistero stipendio Osimhen, il Napoli non darà nulla: la scelta del Galatasaray

Ieri è stata giornata di annunci per il Galatasaray, su tutti quello di Victor Osimhen, con un video che ha fatto il giro del mondo e un Victor versione “Gran Galà” che mette nel mirino l’Europa League. Il club turco ha poi comunicato tramite i propri canali ufficiali che al calciatore verserà circa 6 milioni di euro. Numeri che hanno fatto storcere subito il naso ai tifosi, specialmente quelli del Calcio Napoli, visto che il calciatore guadagnerà 11 milioni netti.

L’arcano è stato presto svelato, il Napoli non parteciperà in nessun modo allo stipendio del calciatore. Anzi è già andato oltre versando le mensilità di luglio e agosto, mettendo sul piatto due milioni. I restanti tre invece saranno dati dai vari diritti d’immagine, chiave della trattativa, grazie ai vari accordi che il nigeriano ha con sponsor tra materiale tecnico e un’altra serie di aziende. Dalla Turchia poi smentiscono la possibilità di clausola d’uscita già attiva a gennaio. I famosi 75 milioni si potranno attivare solamente al termine della stagione, in ogni caso Victor giocherà almeno un anno con il giallorosso addosso.