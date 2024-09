Sembra essere a suo agio Victor Osimhen, nella veste di nuovo idolo dei tifosi del Galatasaray. L’attaccante di proprietà del Calcio Napoli, sbarcato da poche ore in Turchia e già ripartito temporaneamente per rispondere alla convocazione della nazionale nigeriana, si è addirittura prestato ad un video decisamente sui generis.

VIDEO/ Osimhen diventa attore per il Galatasaray e punta all’Europa League: “Siamo i migliori”

Tra i vari contenuti creati dai social media del Galatasaray, infatti, nelle ultime ore è apparso un video che ritrae il bomber partecipare ad una festa, chiaramente in maschera, della quale lui sembra essere decisamente il protagonista.

Dopo alcuni secondi di danze tra gli invitati, sbuca lui, Victor, in versione James Bond con tanto di smoking. Tutti si fermano per guardarlo, ed Osimhen, da attore navigato, indica il trofeo dell’Europa League e pronuncia le parole “we are the best“, letteralmente “noi siamo i migliori“.

Una chiarissima dichiarazione d’intenti, da parte dell’attaccante oltre che del club: l’obiettivo principale di questa stagione sarà quello di arrivare in fondo alla competizione continentale, vinta dal Galatasaray nel 2000. In quell’anno, la squadra giallorossa riuscì a conquistare anche la Supercoppa Europea. Rappresentano gli unici due trofei internazionali vinti nella loro storia.