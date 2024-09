Gilmour si confida: “De Zerbi mi ha detto di godermi Napoli. Conte? Ho una foto con lui”

Billy Gilmour si racconta nella sua prima intervista da calciatore del Calcio Napoli. Il centrocampista scozzese è arrivato in pompa magna dopo due grandi stagioni al Brighton dove si è candidato tra i leader della squadra sia in campo che fuori. Classe, sapienza e piedi educati, è questa in breve la descrizione del “folletto“, come veniva soprannominato in Inghilterra. Il calciatore si è raccontato ai microfoni, con una serie di retroscena. Dalla videochiamata con il suo ex tecnico Roberto De Zerbi alla foto con Antonio Conte ai tempi del Chelsea.

Gilmour si racconta, tra De Zerbi, Antonio Conte e le sue prime ore a Napoli

Queste le parole del centrocampista: “E’ stato divertente. Quando ha saputo, mi ha chiamato su Face Time. Mi ha detto di godermi l’esperienza perché Napoli è divertente come me, per cui mi piacerà. Sono entusiasta, quando ero più giovane lui allenava il Chelsea. Quando ho firmato con il Chelsea l’ho incontrato, per cui ho una foto con Conte scattata quando ero ragazzino. Ha vinto molti trofei. È abituato a vincere, per cui sono entusiasta. Spero che riusciremo a fare qualcosa di speciale. Questo entusiasmo ci aiuterà anche nella parte finale della stagione”.

Lo scozzese deve tanto a Roberto De Zerbi, proprio con il tecnico italiano il centrocampista si è fatto conoscere nel panorama internazionale, con la splendida cavalcata che ha portato il Brighton in Europa la scorsa stagione. L’ex Chelsea, messo avanti alla difesa è diventato l’uomo per eccellenza di De Zerbi che non ha più fatto a meno di lui. Tanto da volerlo portare anche al Marsiglia (dove il tecnico ha iniziato molto bene la sua avventura), ma il calciatore ha preferito rimanere in Inghilterra, per poi accettare il Napoli.