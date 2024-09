Giornata di celebrazioni in casa SSC Napoli. Vent’anni fa il presidente Aurelio De Laurentiis annunciava l’inizio ufficiale del suo nuovo corso alla guida del club. Un percorso illuminato, che ha riportato la squadra a competere ai vertici del calcio italiano ed internazionale, conquistando uno scudetto ed altri quattro trofei nazionali.

VIDEO/ “Vent’anni di passione e di sogni trasformati in realtà”: il Napoli celebra De Laurentiis

La società ha ricordato l’incredibile cammino anche con un video, accompagnato da queste parole: “Vent’anni di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei alzati al cielo, uno Scudetto che ci ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33 anni di attesa. Vent’anni colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri”. La storia continua!”.

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha celebrato i suoi vent’anni di presidenza con un tweet: “È con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo”.