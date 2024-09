Federico La Penna dirigerà Cagliari-Napoli; i suoi assistenti saranno Baccini e Rossi C., Rapuano quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Massa.

Direzione di gara numero 72 per Federico La Penna in Serie A, al debutto in questo campionato.

Cagliari-Napoli, la squadra arbitrale e tutte le designazioni della 4a giornata di Serie A

Sono sette i precedenti del Cagliari con Federico La Penna a dirigere la gara in Serie A, con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, di cui una rimediata nella partita più recente (1-3 in casa vs Milan, 27 settembre 2023).

Il Napoli ha perso solo una delle 12 gare disputate in Serie A sotto la direzione arbitrale di Federico La Penna (7V, 4N); l’unico precedente con questo arbitro nel 2024 in campionato risale alla trasferta contro l’Inter del 17 marzo scorso, terminata 1-1.

Serie A, 4a giornata: tutte le designazioni arbitrali

COMO – BOLOGNA Sabato 14/09 h.15.00

PICCININI

DI MONTE – D’ASCANIO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: PATERNA

EMPOLI – JUVENTUS Sabato 14/09 h.18.00

DI BELLO

ROSSI L. – SCARPA M.

IV: TREMOLADA

VAR: MASSA

AVAR: GUIDA

MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45

DI MARCO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DOVERI

GENOA – ROMA h.12.30

GIUA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

ATALANTA – FIORENTINA h.15.00

SACCHI

COSTANZO – PASSERI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: MERAVIGLIA

TORINO – LECCE h.15.00

COLOMBO

MASTRODONATO – DI GIACINTO

IV: RUTELLA

VAR: GUIDA

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00

LA PENNA

BACCINI – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

MONZA – INTER h. 20.45

PAIRETTO

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

PARMA – UDINESE Lunedì 16/09 h. 18.30

ABISSO

BERCIGLI – CORTESE

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – H. VERONA Lunedì 16/09 h. 20.45

ZUFFERLI

SCATRAGLI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO