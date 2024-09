Il Calcio Napoli si approccia alla settimana che condurrà alla sfida di Torino contro la Juventus nel migliore dei modi. Gli uomini di Antonio Conte hanno ieri ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, invertendo probabilmente in maniera definitiva la tendenza negativa che dalla stagione scorsa si era trascinata fino alla prima giornata di Verona.

Verso Juventus-Napoli: “Conte al lavoro per cambiare modulo”. I dettagli

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico leccese sarebbe già al lavoro per rimodellare la squadra portarla nuovamente alla difesa a quattro, abbandonata in queste prime quattro partite:

“Già da oggi comincia per il Napoli la marcia d’avvicinamento verso la super sfida di sabato prossimo (ore 18) a Torino contro la Juventus: la seconda e ancora più intrigante trasferta consecutiva imposta dal calendario alla squadra di Conte, che torna in Piemonte da avversario e soprattutto da grande ex per affrontare i bianconeri. L’attesa è speciale e a Castel Volturno l’allenatore leccese lavorerà alla svolta tattica che dovrebbe portare gli azzurri a cambiare modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-2-1. Il rodaggio dei nuovi acquisti Gilmour e McTominay è infatti quasi finito e grazie alla confortante abbondanza di soluzioni a centrocampo l’ex ct della Nazionale avrà d’ora in poi la possibilità di avere di volta in volta più soluzioni da mettere in campo (« I rinforzi sono arrivati in buone condizioni, bisognerà lavorare sul piano tattico. Questo mercato chiuso così tardi sta creando sicuramente delle difficoltà a tutti»), tenendo conto pure della forza dei rivali con cui bisognerà misurarsi”.