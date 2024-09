ULTIM’ORA/ Caso Mario Rui, il Napoli non cambia idea: il terzino è fuori dal progetto

Continua a far parlare il caso Mario Rui-Calcio Napoli. Nella giornata di ieri infatti è stata resa nota la denuncia del portoghese verso gli azzurri, con la richiesta di essere reintegrato in gruppo. Il terzino quest’estate è stato messo fuori dal progetto tecnico, per volontà di Antonio Conte, che non riteneva utile alla causa l’ex Roma. Nonostante le tantissime offerte ricevute, Mario Rui non si è voluto muovere da Napoli nella speranza di far cambiare idea al proprio tecnico. Speranza che però è rimasta tale e gli azzurri nonostante la denuncia non cambieranno idea sul calciatore.

Mario Rui denuncia ma il Napoli non cambia idea, il terzino è fuori rosa

Nonostante la volontà del calciatore di denunciare con l’aiuto dell’AIC, il Napoli sembra non cambiare la propria idea. Sul caso ne ha parlato in mattinata il Corriere dello Sport affermando che gli azzurri non riporteranno in prima squadra il terzino portoghese, anzi, è stato ribadito che il calciatore non è più nel progetto tecnico e che come già fatto nel mese di luglio è stato invitato a trovarsi una nuova squadra. Sulla fascia sinistra con Olivera e Spinazzola il Napoli è al completo e dunque non ci sono chance per Mario Rui che dovrà accettare l’addio.

Nel mentre continua anche la diatriba con il suo agente, Mario Giuffredi. I due sono pronti a separarsi soprattutto per la situazione creatasi col Napoli. Il procuratore spingeva il calciatore ad accettare una delle tante offerte arrivate nei mesi estivi, mentre il portoghese continuava a sperare negli azzurri. Motivo per cui lo stesso Giuffredi ha preferito voler chiudere con il calciatore e nei prossimi giorni ci sarà anche l’annuncio ufficiale. La vicenda però non finirà qui, il mercato di gennaio sarà decisivo per questa situazione, con il terzino che dovrà accettare il rifiuto del Napoli.