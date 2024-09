Napoli-Monza, le probabili formazioni: Conte rilancia dal 1′ tutti i suoi fenomeni

McTominay bacio d'amore per il suo Napoli e il fuoco dentro per lo scudetto. Lo scozzese ha conquistato tutti

Archiviata in scioltezza la pratica Palermo in Coppa Italia, il Calcio Napoli si rituffa nel campionato. Dopo il 5-0 ai rosanero, e l’ampio turnover messo in pratica, gli uomini di Antonio Conte proveranno a rimanere attaccati al treno scudetto, sul quale sono saliti di diritto dopo i 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite.

L’occasione che si presenterà domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona è delle più ghiotte: a Fuorigrotta arriva infatti il Monza allenato dal campione del mondo Alessandro Nesta, penultimo in classifica con 3 soli punti in graduatoria.

Un magro bottino frutto altrettanti pareggi, due dei quali però ottenuti contro compagini superiore come i campioni d’Italia in carica dell’Inter e la Fiorentina. Il terzo è arrivato contro l’Empoli. Le due sconfitte dei brianzoli, entrambe casalinghe, sono arrivate contro Bologna e Genoa.

Un’avversaria da rispettare ma che francamente presenta un tasso tecnico decisamente inferiore a quello dei partenopei, che scenderanno in campo con tutti i titolarissimi, eccezion fatta per l’infortunato Alex Meret, sostituito da Elia Caprile.

Serie A, 6a giornata: Napoli-Monza, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui, Meret

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Birindelli, Ciurria, Cragno, Gagliardini, Vignato