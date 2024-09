La gaffe social di Spalletti e il post rimosso: chi è “Luciano Re Cecconi”

Ieri sera è tornato al Diego Armando Maradona anche Luciano Spalletti. Il C.T della Nazionale si è voluto godere l’atmosfera dell’impianto di Fuorigrotta e del suo Calcio Napoli, vincitore nella sfida contro il Monza, che ha portato gli azzurri in vetta solitaria in campionato. Tante le telecamere che lo hanno inquadrato, alla ricerca delle sue reazioni, come al gol di Kvara o quello di Politano, due storici “figli di Luciano”. Il tecnico però nel post partita si è resto protagonista di una gaffe social legata ad uno striscione esposto in Curva B.

“Luciano… ti aspettiamo”, Spalletti ringrazia ma lo striscione è per “Re Cecconi”

Durante la sfida del Maradona, dalla Curva B è stato esposto uno striscione che recitava: “Luciano retta via ultras indicata… ti aspettiamo in gradinata”. Lo stendardo ha subito colpito il tecnico di Certaldo che l’ha fotografato e pubblicato su tutti i suoi canali social ufficiali, ringraziando i tifosi del Napoli. Il post ha fatto rapidamente il giro del web spingendo molti sostenitori azzurri a fare chiarezza. Il motivo è molto semplice: lo striscione non era dedicato all’allenatore, bensì al volto storico dei Fedayn, Luciano Re Cecconi.

Chi è Luciano Re Cecconi

Il post è stato rimosso dal tecnico nella prima mattinata. Luciano Vivenzio, in arte Luciano Re Cecconi, è uno dei volti storici del tifo organizzato azzurro. Negli ultimi tempi è stato purtroppo colpito da alcuni, seri, problemi di salute che lo tengono lontano dal suo grande amore, il Napoli. Oltre lo striscione confuso da Spalletti, per il tifoso, prima della partita in Curva B è stata esposta un’altra scritta: “Non c’è zaino che possa contenere la storia. Non c’è libro che possa raccontare la gloria”.