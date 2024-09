Nervosismo Kvaratskhelia: “Gli arbitri non lo tutelano, contro di lui tutto è lecito”

Altra serata dura per Kvaratskhelia in Napoli – Monza. Per il georgiano è stata l’ennesima giornata a scappare da calci, pugni e ogni colpo proibito per fermarlo. Nonostante ciò il numero 77 si è iscritto al tabellino dei marcatori, con il gol del 2-0, ma il nervosismo l’ha fatta da padrona per il classe 2001. Anche stavolta l’arbitraggio non ha tutelato il calciatore: tanti i falli non fischiati a suo favore, altri invece non sanzionati a dovere, con Pedro Pereira e Izzo che più volte hanno dovuto usare la forza per “abbattere” l’uragano georgiano.

È caccia a Kvaratskhelia: gli arbitri non lo tutelano

In merito a questa situazione è intervenuto anche il Corriere dello Sport. Il calciatore è uno dei più bersagliati di tutto il campionato italiano e anche ieri contro il Monza si è ripetuta la solita scena, con il partenopeo quasi sempre a terra a causa delle tante scorrettezze avversarie. Creando nervosismo che poi si nota sul volto del calciatore a più riprese.

“È anche sottilmente nervoso, Khvicha. Non riesce a trattenere il disappunto quando Conte lo sostituisce al 75esimo con Mazzocchi, per la seconda partita consecutiva. Un nervosismo dovuto anche e soprattutto per la condotta di gara dell’arbitro. La nuova vita di Kvara sarebbe più bella se gli arbitri lo tutelassero di più. Anche ieri sera il georgiano è stato tartassato sotto gli occhi di tutti e di Manganiello. Il numero 77 riceve marcature che richiamano lontanamente quelle da da calcio anni ottanta. Non siamo a quel livello, anche perché il regolamento è cambiato, però con lui le manate e sbracciate vengono tollerate. Si parla tanto di tutela dei talenti, eppure è dura trovare in Serie A un calciatore più talentuoso di lui”.