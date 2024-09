Quote scudetto, crolla quella del Napoli. Ma la favorita per i bookmaker rimane l’Inter

Adesso ci credono anche i bookies. L’exploit del Calcio Napoli non è passato inosservato nell’ambiente degli appassionati di scommesse sportive: la quota scudetto degli azzurri è calata a 4,50 già dopo sole sei giornate. Ai nastri di partenza pagava tra le 5 e le 6 volte la posta.

Quote scudetto, il Napoli inserita tra le serie pretendenti al titolo

La cura Antonio Conte ha già iniziato a sortire gli effetti tanto auspicati all’ombra del Vesuvio: i suoi ragazzi stanno dimostrando di assumere sempre più convinzione, ed hanno inanellato una serie di risultati utili consecutivi e di prestazioni che li hanno portati ad occupare la vetta della classifica di Serie A in solitaria.

Per i bookmaker la favorita rimane l’Inter, campione d’Italia in carica, quotata a 2. Il Napoli e la Juventus sono appaiate a 4,50, davanti al Milan (a 7). Sono queste le quattro squadre indicate come le uniche in grado di lottare per il tricolore.

Dietro di loro, il vuoto. Basti pensare che Roma e Atalanta seguono addirittura a quota 33, mentre uno scudetto della Lazio pagherebbe 75 volte l’importo giocato. Il Torino, che fino a pochi giorni fa era davanti a tutti, è dato a 150.