LA VERGOGNA/ L’Inter vince in Champions ma i tifosi cantano: “Odio Napoli”

Ieri sera è tornata la Champions League. La competizione europea, dal format totalmente nuovo, ha vissuto la seconda giornata del girone unico. Tra le protagoniste delle diverse sfide c’era anche l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo il pareggio in Inghilterra contro il Manchester City, ha ospitato a San Siro la matricola Stella Rossa, squadra serba che lotta nei bassifondi della classifica di Champions. Partita senza storia, i nerazzurri nonostante l’ampio turnover hanno vinto in scioltezza per 4-0. La vittoria però è passata in secondo piano, infatti a tenere banco è l’ennesima discussione sui cori razzisti contro Napoli e i napoletani intonati in curva dai sostenitori dell’Inter, più volte durante la sfida.

“Da odio Napoli” a “Noi non siamo napoletani” la triste compilation dei tifosi nerazzurri

Nonostante la larga vittoria dei nerazzurri firmata dai sigilli di Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro Martinez e Taremi su calcio di rigore, i tifosi della squadra di Inzaghi hanno deciso di “festeggiare” in un modo alternativo la prestazione della loro squadra. A più riprese, durante la sfida, è partita dalla “Curva Nord” una serie di cori contro Napoli e i napoletani. Dal classico “Noi non siamo napoletani” fino ad arrivare a “Odio Napoli“, una triste compilation che molto probabilmente resterà impunita.

L’episodio è diventato rapidamente “trend topic” sui social, con i tifosi azzurri che rapidamente si sono scagliati verso gli interisti. Cori cantati da quasi tutto lo stadio, anche perché sono stati facilmente udibili attraverso il televisore. Uno spettacolo indegno che macchia ulteriormente una curva che vive già i suoi guai, prima di tutto quello legato alle intercettazioni telefoniche che hanno messo in luce le pressioni degli ultras sulla società e i suoi tesserati. Per gli inquirenti è la mafia a dettare legge in curva. Dove il numero dei tesserati contattati in cerca dei biglietti è salito a tre, dopo Inzaghi si sono aggiunti anche Calhanoglu e Barella.