ULTIM’ORA/Napoli, Mario Rui torna ad allenarsi con il gruppo: cosa è successo

Una nuova notizia in casa Calcio Napoli arrivata in mattinata. Dopo i tanti rumors delle ultime settimane, Mario Rui è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il difensore portoghese, messo ai margini del progetto azzurro, era finito fuori rosa e lontano anche dal resto del gruppo, allenandosi da solo ad orari diversi con un preparatore atletico. Dopo la denuncia effettuata dal terzino portoghese, Antonio Conte ha deciso di reintegrare il calciatore, che però rimane sul mercato e nel mese di gennaio è chiamato a trovarsi una nuova sistemazione.

Mario Rui riabbraccia il gruppo, il Napoli e Conte lo reintegrano dopo la denuncia

Dopo la denuncia del calciatore sembravano completamente rotti i rapporti tra il terzino e la società, ma Antonio Conte ha sorpreso tutti. Da questa mattina Mario Rui è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Difficile immaginare una convocazione in vista di venerdì, ma il calciatore spinge per esserci da dopo la sosta, nonostante sia la terza scelta sulla fascia sinistra dietro a Olivera e Spinazzola.

Difficile immaginare anche un cambio di valutazione sul calciatore. Con molta probabilità il Napoli non tornerà sui suoi passi, il difensore a gennaio dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Non sono accettati altri rifiuti, per non ripetere una situazione come quella di questa estate, quando il terzino ha rifiutato più offerte arrivate dall’estero per rimanere in azzurro, nonostante Conte sia stato chiaro sul suo ruolo in questa squadra. Da chiarire invece il rapporto con il procuratore: Giuffredi è convinto che la scelta migliore sia interrompere il rapporto, mentre il portoghese spinge per una “tregua”. Situazione che vedrà la luce nei prossimi giorni, anche perché bisognerà programmare il mercato invernale e trovare la migliore sistemazione per il terzino.