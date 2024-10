Plusvalenze fittizie, anche il Napoli a rischio: nel ciclone l’operazione Manolas

Non un dolce risveglio in casa Calcio Napoli. Nelle ultime settimane è proseguito il filone d’inchieste relativo alle plusvalenze fittizie in Serie A. Tema che da anni è tra i più dibattuti nel nostro campionato con tante squadre sotto accusa. Nell’occhio del ciclone, nelle ultime ore, ci sono finite anche altre società, tra cui la Roma. I giallorossi sono a rischio sanzione amministrativa che parte dai 15 milioni e potrebbe arrivare quasi a 40. In questa lista però c’è anche il Napoli a cui potrebbe essere contestata l’evasione dell’Ires.

Napoli sotto accusa insieme alla Roma, lente d’ingrandimento sull’operazione Manolas

A riportare la notizia è Il Messaggero. Al Napoli è contestata l’accusa di aver evaso l’Ires (l’imposta sui redditi della società). Il tutto però sarà approfondito meglio nelle prossime settimane, visto che ci troviamo ancora alla conclusione delle indagini preliminari, sia per De Laurentiis che per l’ex cda della Roma, James Pallotta.

“Non solo la Roma. Altri club di Serie A coinvolti nelle indagini sulle plusvalenze fittizie potrebbero subire a stretto giro degli accertamenti fiscali dalla Guardia di Finanza per dichiarazioni infedeli sul bilancio: a cominciare da Juve, Lazio e Napoli. Sarebbe sospetta soprattutto la vendita di Manolas al Napoli per 36 milioni che ha garantito una plusvalenza alla società gestita all’epoca dall’ex presidente James Pallotta di 31,1 milioni”.

“Sul fronte penale, la procura di Roma ha già chiesto il rinvio a giudizio degli ex vertici della Juve, a cominciare da Andrea Agnelli, sul caso plusvalenze e non solo. Per il Napoli e per la Roma siamo ancora un passo indietro, ossia alla conclusione delle indagini preliminari, ci sarà ancora attesa dunque per Aurelio De Laurentiis e il cda di Pallotta”.