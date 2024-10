Napoli-Como, formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Fabregas

Le formazioni ufficiali di SSC Napoli-Como 1907, partita valida per la 7a giornata del campionato italiano di Serie A, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta con calcio d’inizio previsto per le ore 18,30.

Napoli-Como, le formazioni ufficiali

Gli azzurri proveranno quest’oggi a difendere il primato conquistato nella vittoriosa gara di domenica scorsa contro il Monza. Il tecnico leccese Antonio Conte si affida ancora al tridente composto da Matteo Politano, Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Sulla fascia sinistra spazio dal 1′ per Mathias Olivera, preferito almeno inizialmente a Leonardo Spinazzola. Per il resto, confermati quelli che attualmente sembrano comporre lo schieramento titolare: Scott McTominay giocherà anche contro il Como al fianco di Anguissa e Lobotka.

Il tecnico spagnolo del Como, Cesc Fabregas, si affida ancora al talento di Nico Paz e alla verve realizzativa di Patrick Cutrone. Allo stadio Diego Armando Maradona previsto il pubblico delle grandi occasioni nonostante l’orario scelto dalla Lega Serie A.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Como

CALCIO NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.