E con questo siamo già a due: la preoccupante tendenza a non fischiare rigori al Napoli

In 7 partite di campionato e 2 di Coppa Italia, il Calcio Napoli ha beneficiato fino ad ora di un solo calcio di rigore, conquistato da Olivera nell’ultima partita disputata allo stadio Maradona contro il Como, e trasformato da Romelu Lukaku.

Già due rigori clamorosi non assegnati al Napoli da inizio stagione

Nella stessa partita, gli azzurri hanno reclamato un altro penalty, sacrosanto, per spinta evidente su Kvaratskhelia lanciato a rete. Né Feliciani, né tantomeno il Var, hanno ritenuto che quello sul georgiano fosse fallo.

Un episodio francamente inequivocabile, vista la dinamica: il numero 77 si invola indisturbato verso la porta, ma mentre sta per calciare a rete rinviene da dietro Moreno, che lo spinge con entrambe le braccia a terra. Rigore lampante e sacrosanto per tutti, meno che per la squadra arbitrale e per DAZN.

Solo pochi giorni prima, sempre a Fuorigrotta, ai partenopei non era stato fischiato da Manganiello un altro calcio di rigore altrettanto lampante, per un pestone a palla lontana di Bianco. Nella stessa partita, altro tiro dagli 11 metri non assegnato al Napoli per un intervento molto dubbio di Bondo su Politano.

La sensazione è che da quando la squadra di Conte ha iniziato a girare, si sia attivato una sorta di campanello d’allarme: troppi gli interventi non sanzionati ai danni di Kvara, troppi già gli episodi molto dubbi in area. Ma è solo una sensazione, che non vediamo l’ora di lasciarci alle spalle.

RIGORI A FAVORE IN SERIE A, LA CLASSIFICA

Atalanta: 4 (3 segnati, 1 sbagliato)

Milan: 4 (2 segnati)

Juventus: 3 (3 segnati)

Verona 2 (2 segnati)

Lazio: 2 (1 segnato)

Bologna: 1 (1 segnato)

Cagliari 1 (1 segnato)

Como 1 (1 sbagliato)

Empoli: 1 (1 segnato)

Fiorentina: 1 (2 segnati)

Genoa: 1 (1 sbagliato)

Inter: 1 (1 segnato)

Napoli: 1 (1 segnato)

Parma: 1 (1 segnato)

Roma: 1 (1 segnato)

Torino: 1 (1 sbagliato)

Udinese: 1 (1 sbagliato)

Venezia: 1 (1 sbagliato)