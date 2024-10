VIDEO/ Bonucci su Conte: “Ti entra nell’anima, trova sempre la chiave”

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale, Leonardo Bonucci, ha raccontato alcuni aneddoti su Antonio Conte, allenatore del Calcio Napoli, nel corso di Sky Calcio Club.

Queste le sue parole: “È un allenatore puntiglioso, deve trovare sempre la soluzione per vincere. Di recente si è accorto che rispetto al passato il calcio è cambiato, che non poteva più adattare il suo modo di vedere il calcio. Adesso vediamo un Napoli completamente diverso ma che ha la sua identità e le sue caratteristiche ben precise”.

Leonardo Bonucci racconta Antonio Conte a Sky Calcio Club

“Convincere i giocatori delle idee è la cosa più importante e che Conte ha fatto in tutte le squadre che ha avuto e l’ha fatto sempre in fretta. Questo perché entra nell’anima del giocatore, trova sempre la chiave giusta”.

“Nel Napoli ad esempio c’è Kvaratskhelia che gioca in mezzo al campo. Non lo aveva mai fatto, con Spalletti giocava coi piedi sulla linea. Adesso l’ha convinto che venendo lì è il modo giusto. Vuol dire che la chiave di lettura che ha Conte quando parla con i giocatori fa sì che poi i giocatori gli vadano dietro. Ha fatto così alla Juventus, all’Inter, al Chelsea, in Nazionale”.