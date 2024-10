Fabrizio Romano annuncia: “Simeone ha deciso, vuole solo il Napoli”

Il Cholito Simeone è uno dei calciatori più in discussione del momento in casa Calcio Napoli. L’argentino è stato al centro di tante voci di mercato in vista di gennaio, complice anche il poco minutaggio avuto in questo inizio di campionato con Antonio Conte. Per il figlio del Cholo, il rebus minuti giocati continua da qualche anno e secondo molti la prossima sessione di calciomercato poteva essere quella dell’addio definitivo da Napoli. Ipotesi che però in mattinata è stata smentita dal giornalista Fabrizio Romano, che sul suo seguitissimo profilo di X (ex Twitter) ha spiegato la situazione attorno l’attaccante.

Simeone non si muove da Napoli, Romano annuncia la decisione dell’argentino

Dopo l’infortunio di Duvan Zapata durante la sfida tra Inter e Torino, il Cholito Simeone era il candidato numero uno per prendere il posto del colombiano nell’attacco dei granata. Tutte le strade sembravano portare alla squadra di Vanoli, e invece non sarà così. Secondo quanto ha riportato Fabrizio Romano sui propri canali ufficiali, l’argentino non vuole lasciare il progetto di Antonio Conte, nonostante lo scarso minutaggio avuto fino a questo momento. Napoli significa tanto per l’attaccante ex Genoa e non vuole lasciarla, anzi, la promessa è quella del massimo impegno per dare filo da torcere al gigante Lukaku.

“Il Napoli non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire, Cholito è molto contento di Conte ed è totalmente concentrato su questa stagione al Napoli che sarà fondamentale”. Una scelta dunque condivisa anche e soprattutto con la società che non vuole lasciar partire l’argentino, nonostante siano tante le squadre interessate a lui (e non solo in Italia). Simeone è un patrimonio del Napoli, una riserva di lusso che pochissimi allenatori si possono permettere.