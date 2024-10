L’agente di Raspadori: “Juventus? Jack sta bene a Napoli ma è prematuro parlarne”

Impegnato con la nazionale di Spalletti, Jack Raspadori è al centro di tanti discorsi di mercato in casa Calcio Napoli. L’attaccante nonostante il poco minutaggio avuto in questo inizio di campionato, è uno dei calciatori più contesi del nostro campionato. La Juventus spinta da Giuntoli vorrebbe tentare lo sgarbo agli azzurri a gennaio, strappando l’ex Sassuolo ad Antonio Conte ma tutto è ancora in alto mare. Sul tema si è espresso l’agente Tullio Tinti che a TMW ha fatto il punto della situazione, senza però sbilanciarsi.

Raspadori dal Napoli alla Juventus? L’agente non si sbilancia

Jack Raspadori è uno dei dilemmi tecnici più grandi delle ultime annate del Napoli. L’attaccante nonostante la sua duttilità sul fronte offensivo non riesce ancora a trovare pienamente la sua posizione in una squadra che in avanti ha abbondanza di uomini.

Motivo per cui in vista del mercato di gennaio il calciatore è finito al centro di molti rumors. Uno in particolare quello legato alla Juventus: Giuntoli spinge per dare a Thiago Motta uno dei suoi pupilli e per questo motivo non sono totalmente da escludere “pazzie” per portarlo in Piemonte.

Sul tema si è espresso in giornata odierna l’agente del calciatore, Tullio Tinti che ai microfoni di TMW (a margine dell’assemblea elettiva Aiacs) mantiene il mistero sul futuro del calciatore: “Giacomo sta bene a Napoli e posso dare la piena certezza di ciò. Il ds alla Juventus è l’ex del Napoli, è normale che abbia grande stima di Giacomo, visto anche che è stato proprio lui a portarlo in azzurro. Ma sono tutte cose premature, mancano ancora due mesi al mercato e ogni discorso è prematuro. Vedremo più avanti, ma posso assicurare che Raspadori sta bene a Napoli”.