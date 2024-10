Tegola Napoli, Lobotka si fa male in nazionale: le ultime sulle sue condizioni

Stanislav Lobotka fa tremare il Calcio Napoli. Il centrocampista slovacco si è infortunato ieri sera nella partita di Nations League vinta per 3-1 dalla sua nazionale sul campo dell’Azerbaigian. Il calciatore oggi farà rientro in città e si sottoporrà a tutti gli esami del caso.

L’azzurro è uscito all’83’ per un problema muscolare al flessore, ed è in forte dubbio per la trasferta di Empoli. Difficilmente Antonio Conte potrà affidarsi in Toscana alla qualità dei suoi piedi: al suo posto verrà impiegato lo scozzese Billy Gilmour, impegnato anch’egli con la selezione scozzese, che al Castellani potrebbe così trovare spazio per la prima volta da titolare.

Infortunio Lobotka, salterà Empoli-Napoli

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport sull’infortunio di Lobotka:

