Infortunio Lobotka, De Laurentiis infuriato con Calzona: il Napoli chiederà il risarcimento

Un vero e proprio polverone si è alzato sulla vicenda Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è stato costretto a chiedere il cambio all’84’ durante la partita di UEFA Nations League giocata e vinta lunedì dalla sua Slovacchia per 3-1 contro l’Azerbaigian a Baku. Il responso degli esami di ieri hanno confermato un problema ad uno dei muscoli flessori della coscia sinistra e lo terrà fuori per più di qualche partita. Situazione che al Calcio Napoli non è andata giù, in primis ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro infatti è pronto a passare per le vie legali contro la Slovacchia.

De Laurentiis chiede il risarcimento alla Slovacchia per l’infortunio di Lobotka

Sul caso Lobotka anche il Calcio Napoli si è mosso. De Laurentiis è una furia contro il suo ex tecnico Calzona, che nonostante il risultato in cassaforte, in quel di Baku non ha voluto fare turnover. Gli azzurri passeranno anche per le vie legali, andando a chiedere un risarcimento all’Uefa per l’infortunio del calciatore. Il compenso si baserà sullo stipendio del calciatore (Lobotka guadagna circa novanta mila euro a settimana).

“Inutile dire che il Napoli è infuriato. Ovvio che nel club azzurro qualcuno non ha risparmiato critiche al CT Calzona per il mancato turnover in nazionale. Per Lobotka si tratta di un vero e proprio infortunio di chi gioca tanto senza mai fermarsi. Il Napoli ovviamente, chiederà all’Uefa il risarcimento che spetta ai club nel caso in cui i giocatori della squadra nazionale subiscano uno stop a causa di lesioni fisiche causate da un infortunio. La procedura già è stata avviata, De Laurentiis è molto arrabbiato per la situazione che si è creata”.