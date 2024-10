Empoli-Napoli, le probabili formazioni: Conte contro l’amico D’Aversa

Ci si avvia a grandi passi verso la ripresa del campionato di Serie A. Dopo la sosta obbligata per le nazionali, il Calcio Napoli di Antonio Conte sarà impegnato allo stadio Castellani di Empoli contro i padroni di casa allenati da Roberto D’Aversa.

Nei 22 precedenti disputati in massima divisione, gli azzurri hanno vinto in 9 occasioni, pareggiato in 5 e perso in 8. In Serie A i partenopei sono la vittima preferita dei toscani. I campani sono anche la formazione contro cui l’Empoli ha realizzato più gol in campionato.

Il Napoli dovrà fare a meno degli infortunati Meret, Lobotka e Olivera: al loro posto in campo Caprile, Gilmour e Spinazzola.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

Squalificati: –

Infortunati: Perisan, Ebuehi, Sazonov

NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

Squalificati: –

Infortunati: Meret, Lobotka, Olivera

Dove vedere la partita in tv e streaming gratis

La partita Empoli-Napoli si disputerà domenica 20 ottobre 2024 con calcio d’inizio alle ore 12,30. Sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguirla in streaming sull’app del broadcaster, o su Sky al canale 214 sottoscrivendo l’apposito abbonamento.