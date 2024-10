Tutti contro Lukaku: “Due settimane a Castel Volturno per una prestazione insulsa, è da 4.5”

Lukaku in difficoltà nella sfida tra Empoli e Napoli. Il belga per i maggiori quotidiani è il peggiore in campo

Il Calcio Napoli sbanca Empoli grazie al rigore trasformato da Kvara nella ripresa. Una partita difficile e non scontata, dove gli azzurri hanno sofferto la propositività della squadra di D’Aversa, specialmente nella prima frazione. Sfida sofferta soprattutto per Romelu Lukaku: l’attaccante belga ha avuto mille difficoltà contro Ismajli, specialmente nel duello aereo, la sua specialità. La sostituzione al 60′ è il segnale che nemmeno a Conte è piaciuto l’ex Chelsea, nonostante le ultime due settimane di lavoro a Castel Volturno.

Le pagelle di Romelu Lukaku dopo Empoli-Napoli

Il calciatore ha convinto tutti… in negativo. Romelu Lukaku è stato indicato da tutti i maggiori quotidiani come il peggiore in campo. L’attaccante ha sofferto la fisicità dell’Empoli uscendo con le ossa rotte dallo scontro con l’albanese Ismajli, che nel corso del campionato sta facendo la collezione dei grandi attaccanti fermati: Vlahovic, Dovbyk, Castellanos.

Questo è il giudizio di Paolo Condò sulla Repubblica: “E siccome dalla vetta il panorama risulta più chiaro, imperfezioni comprese. Conte dovrà capire perché Lukaku ha tirato fuori la prestazione fisicamente più insulsa dopo due settimane passate al lavoro a Castelvolturno, anziché in giro con la nazionale. Era lecito attendersi il contrario”.

La Gazzetta dello Sport: “VOTO 4.5 – Molto male: nulla di utile”.

Tuttosport: “VOTO 5 – Non riesce a gestire quei pochi palloni che gli arrivano. Conte lo boccia dopo neanche un’ora. Simeone (14’ st) 6.5 Cambia la partita dopo pochi secondi dal suo ingresso”.

Il Mattino: “VOTO 5 – Spettatore per una buona mezzora. Poi prova a mettere la corazza, si abbassa per cercare qualche pallone giocabile e si getta nella mischia, ma non la prende mai”.

Il Corriere dello Sport: “VOTO 5 – Giornataccia. La peggiore da quando è al Napoli: Ismajli lo strozza, Viti lo accompagna. In 59’ tocca 14 palloni e azzarda un mezzo tiro in area su azione d’angolo. E arrivederci”.