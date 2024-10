Empoli-Napoli 0-1, la decidono Conte e Kvaratskhelia: primato difeso e tabù sfatato

Il Calcio Napoli vince una partita complicatissima e mantiene la vetta della classifica in solitaria. Decisivo il calcio di rigore procurato da Matteo Politano e trasformato da Khvicha Kvaratskhelia al 63′, pochi secondi dopo l’uscita dal campo di Romelu Lukaku, sostituito dal Cholito Simeone.

Empoli-Napoli 0-1, decide un rigore di Kvaratskhelia: Conte mantiene la vetta della classifica di Serie A

Il coraggioso cambio di Antonio Conte risulta incredibilmente efficace, perché proprio dalla successiva azione e dalla conclusione rimpallata dell’argentino nasce l’episodio che di fatto decide l’incontro.

Primo tempo

La prima frazione termina sullo 0-0, con il Napoli molto in difficoltà. L’Empoli prende in mano il pallino del gioco, rendendosi pericoloso numerose volte dalle parti di un attento Caprile. Il possesso palla è appannaggio dei padroni di casa (55%), con gli azzurri che riescono a costruire una sola occasione grazie a Buongiorno, abile a staccare di testa in area: è decisivo l’intervento quasi sulla linea di Ismajli. Il tecnico Conte, visibilmente contrariato dall’atteggiamento dei suoi, manda a scaldare alla mezz’ora di gioco sia Simeone che Raspadori.

Secondo tempo

La ripresa inizia leggermente meglio, con i partenopei che provano ad essere più propositivi. Al 60′ Conte manda in campo il Cholito Simeone e Mathias Olivera, al posto di Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. Neanche il tempo di discutere della sostituzione di Big Rom, che il match cambia dopo pochi secondi: conclusione dell’attaccante argentino rimpallata, Politano si avventa sulla sfera e viene agganciato da Anjorin, conquistando il calcio di rigore. Dal dischetto è glaciale Khvicha Kvaratskhelia: 0-1. Nei successivi minuti salgono in cattedra i due scozzesi McTominay e Gilmour, che si rendono pericolosi con due conclusioni dalla distanza. Al 76′ spazio a David Neres, che subentra al posto del georgiano.

Il gol subito scoraggia il pur propositivo Empoli, che perde fiducia con il passare dei minuti non riuscendo più a rendersi pericoloso. Una vittoria di fondamentale importanza che lascia intatte le distanze in classifica e consente al Napoli di proseguire nel proprio cammino verso il sogno.